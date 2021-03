"Eu subestimei o Big dos Bigs", desabafa Lumena após eliminação

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A nova eliminação desta terça-feira (2/3) do Big Brother Brasil 21 acabou sendo para Lumena. A psicóloga saiu da casa com 61,31% dos votos e acabou desabafando com o apresentador Tiago Leifert logo após deixar a casa.



“Eu subestimei o Big dos Bigs”, começou Lumena em discurso que buscou conciliação com os erros: “Sou uma mulher que gosta de competir com dignidade, com entrega. Aqui eu esqueci qual o meu corre, essa saída fala de muitas coisas que vão me ajudar lá na frente”.

Lumena ainda admitiu ter perdido o que chamou de “diplomacia”, especialmente após a briga com Caio na primeira semana: “os monstrinhos vieram e tomaram conta de mim e eu não soube dançar”.