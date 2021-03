Terry Crews, da série 'Todo mundo odeia o Chris', é vacinado contra covid-19

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: AFP / Jean-Baptiste Lacroix)

Terry Crews foi vacinado nesta terça-feira (2/3) contra o novo coronavírus e compartilhou o momento no Instagram. O ator é famoso pelo personagem Julius Rock na série Todo mundo odeia o Chris. Crews, participou da campanha de imunização na Universidade Hill, em Los Angeles nos Estados Unidos e comemorou nas redes sociais.



"Tão feliz em ver a luz no fim do túnel e grato pelos profissionais de saúde, médicos e militares em todo o mundo que trabalhou junto para encontrar uma solução para esta doença horrível. Tanta desinformação em torno desta vacina - mas disso eu sei, nenhuma vacina ou medicamento é 100% seguro, mas a ciência e a fé trabalham juntas para nos curar e nos proteger. Por favor, tome sua vacina enquanto pode ... a alternativa é horrenda demais para contemplar. É realmente sobre todos nós.", declarou Terry na postagem.

Nos comentários fãs e seguidores aplaudiram a atitude do ator ao incentivar a vacinação. Crews, coleciona papéis que foram muito bem recebidos pela crítica e público, como nos filmes, Os mercenários, As branquelas e a série Eu, a patroa e as crianças. Ele também apresenta o reality show America's got talent.



Terry Crews é casado com Rebeca King desde 1989. O casal tem cinco filhos: Ariel, Naomi, Isaiah, Wynfrey e Tera e já é avô.



No Brasil, alguns famosos também já foram vacinados, como o apresentador Silvio Santos, a atriz Fernanda Montenegro, o ator Lima Duarte, a cantora Elza Soares, o ator Ary Fontoura, o cartunista Maurício de Sousa, entre outros.