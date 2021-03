Morre Bunny Wailer, da banda Bob Marley & The Wailers, aos 73 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Dubdem/Divulgação)

Músico histórico, Bunny Wailer morreu em Kingston, capital da Jamaica, aos 73 anos. O músico era o último remanescente vivo da banda Bob Marley & The Wailers, um dos grupos mais importantes do reggae e da música. A causa da morte não foi divulgada. Sabe-se apenas que ele teve o segundo de dois AVCs no terceiro trimestre de 2020.

Amigo de infância de Bob Marley, Neville O'Riley Livingston nasceu em Kingston e passou boa parte dos anos da vida com o cantor. Inclusive, o nome Bunny Wailer foi inventado por Marley. Os dois se consideravam irmão postiços.

Bunny esteve presente em todo o início e crescimento da carreira de Bob Marley. Juntos, nos anos 1960, começaram a gravar músicas com outro amigo, Peter Tosh. Este foi o embrião do que se tornou Bob Marley & The Wailers. Eles foram a ignição do que se tornou o formato mais popular do reggae e dominaram o cenário internacional da música nos anos 1970. Wailer sempre nas percussões.

O percussionista permaneceu até 1973 com os dois amigos, quando pediu para sair para seguir carreira solo. Na banda, ele lançou alguns grandes sucessos como Stir it up e Simmer down. Na carreira solo, se aventurou no dancehall, mas foi no reggae que realmente fez sucesso. O artista chegou a ganhar três Grammys todos com álbuns do gênero, sendo dois tributos a Bob Marley.

Wailer teve a vida pessoal marcada por grandes acontecimentos. Em um hiato da banda com os amigos, chegou a ser preso por 14 meses por porte de maconha. Mais tarde na trajetória que trilhou se engajou politicamente e chegou a criar o próprio partido na Jamaica, o United Progressive Party. Outras duas conquistas do músico foram a condecoração da Ordem do Mérito jamaicana, em 2017, e o Reggae Gold Award em 2019.

No final da vida ainda estava envolvido com a música, tendo feito turnês nos anos 2000 e 2010 e lançado o último álbum solo em 2018, Dub Fi Dub. Em 2020, teve muitos problemas pessoais, após o desaparecimento da esposa Jean Watt, conhecida como Sister Jean, que em maio sumiu e ainda não foi encontrada. A suspeita levantada é de que ela saiu nas ruas de Kingston e, devido a sofrer de uma demência, não soube voltar. Não se sabe o paradeiro dela.