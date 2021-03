Minissérie da HBO Max terá Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo como protagonistas

CB Correio Braziliense

(crédito: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

A HBO Max anunciou, nesta terça-feira (2/3), que The girl before, nova minissérie do serviço de streaming, terá Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo como protagonistas. Os atores trabalharam juntos anteriormente em O paradoxo Cloverfield, filme de 2018.

Em anúncio à imprensa, Oyelowo disse: “Essa história é alucinante em sua construção esperta e complexa. Eu mal posso esperar para assistir, ainda mais para participar. Além disso, eu iria a qualquer lugar para trabalhar com a minha amiga Gugu de novo”.

A produção, que contará com quatro episódios produzidos em parceria com a BBC, será dirigida por Lisa Brühlmann, diretora nomeada ao Emmy pela série Killing Eve. O seriado ainda não tem previsão de estreia.

The girl before conta a história de Jane, uma mulher que se muda para uma casa minimalista criada por um misterioso arquiteto. Para se tornar qualificada para morar na residência, ela tem que seguir regras muito específicas ditadas pelo criador. Ao longo do tempo, a casa começa a transformar Jane de jeitos inesperados, especialmente quando ela descobre que a moradora anterior morreu na residência.

“Nossos arredores, como uma casa especial, podem afetar quem somos, ou até nos mudar?”, questionou a diretora Lisa Brülmann. “A habilidade de mudar nossas crenças e nosso caráter é muito fascinante para mim. Mal posso esperar para dar vida a esse suspense protagonizado por uma mulher”, completou.

A minissérie é uma adaptação do livro Quem era ela, lançado em 2016 por JP Delaney. A obra vendeu mais de um milhão de cópias ao redor do mundo.