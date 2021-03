Paramount+ chega ao Brasil; serviço terá 4ª temporada de 'The handmaid's tale'

CB Correio Braziliense

(crédito: Hulu/Reprodução)

A partir desta quinta-feira (4/3), o serviço Paramount+ passa a funcionar no Brasil. A plataforma é o formato on-demand do estúdio e reúne conteúdos Paramount, Showtime, MTV, Comedy Central, Pluto TV e Nickelodeon. No catálogo, mais de cinco mil horas de conteúdo, por R$ 19,90, ao mês. Há um período de degustação gratuita por sete dias.

O lançamento chega impulsionado pela confirmação de que o serviço exibirá a quarta temporada de The handmaid's tale, produção original do serviço Hulu, mas que a Paramount tem direitos no Brasil. A nova sequência do seriado inspirado no livro O conto da aia, de Margaret Atwood, tem previsão de estreia nos Estados Unidos em 28 de abril. Não se sabe ainda se o Paramount+ exibirá simultaneamente.

Também estão confirmados na plataforma a disponibilização das séries Good lord bird, estrelada por Ethan Hawke e Joshua Caleb Jhonson; The comey rule, com Jeff Daniels e Brendan Gleeson; e Escape at Dannemora, estrelada por Benicio del Toro, Patricia Arquette e Paul Dano, dirigida por Ben Stiller, do Showtime.

Já entre as originais Paramount+, o serviço terá No activity, estrelada por Patrick Brammall e J.K. Simmons; Strange angel com Jack Reynor; o spin-off do Bob Esponja, Kamp Koral; Two weeks to live, minissérie em seis episódios dirigida por Al Campbell e estrelada por Maisie Williams; e a terceira temporada de Yellowstone, com Kevin Costner, Luke Grimes e Kelly Reily.

Produções clássicas são outro atrativo da plataforma. No cenário dos filmes, o serviço conta com a trilogia de O Poderoso Chefão e a franquia de Missão impossível, além de Forrest Gump e Vanilla Sky. No mundo das séries, será possível acompanhar NCIS, Twin Peaks, The good wife, Todo mundo odeia o Chris, Dexter, The affair e Ray Donovan.

Por causa dos canais MTV e Comedy Central, o serviço terá conteúdos brasileiros, como o reality show De férias com o ex Brasil e o programa de humor A culpa é do Cabral.