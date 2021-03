Vitão lança single nesta quinta: "Vai ficar bem clara minha felicidade"

NG Naum Giló*

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Vitão retorna após um período sem presentear os fãs com a sua música, com o lançamento do single Pensa, nesta quinta-feira (4/3) . A faixa estará disponível a partir das 21h nas plataformas digitais, bem como o clipe, que chega ao canal do artista no YouTube.

Vitão promete que a canção vai transmitir muita alegria ao público: "Eu estava há um tempo sem lançar nada e é muito doloroso, de certa forma, porque eu amo muito o que eu faço. Então, acho que vai ficar bem clara essa minha felicidade". Em uma nova fase, o cantor trará uma música que trata de questionamentos que temos enquanto seres humanos, cujas respostas estão dentro de nós mesmos.

Com mais de 5,4 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 570 milhões de visualizações no YouTube, Vitão coleciona parcerias com grandes nomes da música pop nacional como Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla e Projota. O cantor tem 23 singles e um álbum de estúdio, chamado Ouro, lançado no ano passado que fixou 11 músicas no top 200 do Spotify Brasil. O single atual é Califórnia, que cita o clássico De repente, Califórnia, de Lulu Santos.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Jordão