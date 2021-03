Por conta da pandemia, Rock in Rio é adiado para setembro de 2022

RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP / Mauro PIMENTEL)

Na noite desta quinta-feira (4/3), a organização do Rock in Rio anunciou. em comunicado para a imprensa, que a nona edição do evento foi adiada para setembro de 2022. A princípio, o festival de música iria ocorrer em outubro de 2021.



A nova data então ficou marcada para 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. A edição portuguesa do festival também foi adiada para 2022.

Lembrando que as entradas com o Rock in Rio card começarão a ser vendidas ainda em 2021.

Confira parte do comunicado da organização do Rock in Rio:

"A primavera de 2021 certamente será bem diferente, aqui no Brasil, do que o público está acostumado, pelo menos para os amantes do Rock in Rio. É que a organização do maior evento de música e entretenimento do mundo, que desde outubro do ano passado não baixou a guarda nem um minuto e manteve a esperança ativa para a realização do festival, acaba de decidir que o Rock in Rio Brasil será adiado para setembro de 2022, um ano após a data prevista. E, em Lisboa o verão não será o mesmo. A edição de Portugal, prevista para junho deste ano passa para o mesmo mês, sendo que do ano que vem.

As mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano, a organização do evento já estaria entrando tanto no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, quanto no Parque Bela Vista, em Lisboa, para dar início às montagens do evento. Toda esta mudança tem como único objetivo preservar a saúde dos milhares de visitantes que habitam as Cidades do Rock durante os dias de festival. Para o Rock in Rio, sua divulgação é um momento de alegria e festa e, para que siga desta forma, novas datas já foram definidas para os dois países. No Brasil, o evento ocorre nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. E em Portugal, será realizado em 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano”.