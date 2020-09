Rock in Rio 2021 terá sete dias de shows em setembro e outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Mauro PIMENTEL)

O Rock in Rio anunciou, nesta segunda-feira (28/9), as datas da edição de 2021 do festival. Com setes dias de shows, a edição está marcada para 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1°, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

As informações sobre os ingressos e o line-up, porém, ainda não foram divulgados. A única atração confirmada é o DJ brasileiro Alok, que em 2019 abriu o festival. A sétima edição do evento terá como tema Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez.

Em comunicado à imprensa, a organização do festival garantiu que todas as normas de segurança para a realização dos shows serão seguidas. "A organização do festival está confiante no restabelecimento das questões que envolvem a saúde e na retomada das atividades socioculturais. Sobre os protocolos a serem adotados, o festival reforça que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da Cidade do Rock", diz a nota.