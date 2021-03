BBB21: Carla descobre que não foi eliminada: "Agora vou voltar com tudo"

VO Victória Olímpio

A atriz Carla Diaz foi a escolhida do paredão falso do Big Brother Brasil (BBB21), com 62,4% dos votos. Ao chegar no quarto secreto, a sister chorou e agradeceu ao descobrir que não havia sido eliminada do reality. O apresentador, Tiago Leifert, não revelou a ela quando voltará para a casa, mas explicou sobre a dinâmica do quarto e do jogo.

"Ele não fica disponível para você o tempo inteiro com áudio, você vai ter a imagem. O que vai acontecer, a responsabilidade é sua. Informação é a coisa mais importante desse jogo, então, se você souber usar bem, você volta com muitas informações interessantes. Pensa muito bem como você vai usar esses cards", explicou Tiago sobre os cards que ela poderá usar para ter acesso aos áudios do pay per view.

Ao terminar as explicações, Carla ficou sozinha no quarto e questionou a produção se já poderia começar a usar os cards: "Já posso começar produção? Agora eu vou voltar com tudo! Gente, eu to doida pra ver a cara deles quando eu voltar".

Cards

Logo nos primeiros momentos no quarto, a atriz se surpreendeu com Viih Tube ao ouvir a sister falando que ela apenas fazia média com os outros participantes: "Essa coisa de fazer média me incomodava. Eu deveria ter falado sobre... Assim, mas também, tudo bem. O importante é que a trajetória dela foi bonita aqui dentro, e tudo que ela fez foi tentando o bem, né?".

Sobre Projota, Carla deu a placa de suspeito após ouvir a conversa dele com Arthur: “Eu tinha um pé atrás, não conseguia ter uma confiança total nela. Não tinha. Não era uma pessoa que eu tinha confiança total. Ela só veio agora que estava indo para o Paredão”. A atriz comentou ainda sobre a manipulação dele no jogo.

Quarto do líder

Caio, Rodolffo, Sarah e Gilberto foram ao quarto do líder falar sobre o jogo e logo Gil acusou Juliette de ter se aproximado de Viih Tube por conta da quantidade de seguidores da youtuber. Após ouvir várias críticas a Juliette, Carla deu as placas de falso e agente duplo a Gil.

Caio falou ainda sobre o comportamento de Projota no jogo: "Ele agora está batendo as asas alto... Ele agora está confiante que ele voltou de um, o Arthur voltou de outro. Está achando que está abafando". Por fim, Sarah aconselhou que Rodolffo não vetasse Camilla de Lucas na próxima prova do líder para que ele não perdesse aliados.