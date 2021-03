Jojo Todynho terá talk show no Multishow

CB Correio Braziliense

(crédito: Luiz Mario/Divulgação-25/10/17)

A vencedora da última edição do reality show A fazenda, da Record, Jojo Todynho, vai ganhar um talk show no Multishow. A informação foi publicada no Instagram da emissora na segunda (8/03). A estreia do programa está marcada para abril.

Serão oito episódios para a televisão e conteúdos extras com influenciadores digitais, transmitidos pelos canais do Multishow na internet.

No Instagram, Jojo confirmou o novo trabalho postando uma foto com o microfone da emissora, com a legenda "APRESENTADORA".