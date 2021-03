BBB21: Carla Diaz volta do quarto secreto e surpreende brothers

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

Após vencer o paredão falso na última terça-feira (9/3), a atriz Carla Diaz voltou do quarto secreto para a casa principal do Big Brother Brasil (BBB21). A sister pode ouvir e assistir algumas coisas que aconteceu e acompanhar as conversas dos outros participantes. Enquanto esperava para voltar, uma roupa de dummy foi enviada para que ela chegasse a casa vestida com a fantasia.

Carla saiu do quarto secreto atravessando o gramado e bateu na porta do quarto cordel e do quarto colorido, relevando a identidade no gramado. Animada, ela abraçou Camilla de Lucas e João Luiz. Não vendo muitos momentos negativos de Arthur enquanto teve acesso ao pay per view, a atriz beijou o companheiro e se declarou: "Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?". O brother apenas respondeu "partiu" e a beijou.

Na academia, a atriz aconselhou Camilla e João: "Agora, vou falar para vocês. Abram os olhos em relação ao jogo porque tem gente que é próximo de vocês, mas que não tem a mesma consideração que vocês têm. Me preocupa isso porque eu vejo dois cenários, não são mais três. Depois eu até desenho para vocês porque não quero falar de jogo agora. Só quero curtir".

Conversando com Fiuk, ela alertou o brother a abrir os olhos e deu uma banana ao cantor. A atriz falou ainda com Juliette, aconselhando a ela que tomasse com Gil, que falou mal dela diversas vezes com a brasiliense Sarah.