Vitão pretende lançar vários singles ao longo de 2021

Com o novo single recém-lançado, Vitão começa uma nova fase na carreira. A faixa Pensa, cujo clipe se passa numa sessão de terapia, traz as dúvidas que todo jovem tem enquanto cresce e amadurece. “Estou muito feliz de estar de volta, lançar uma música nova e fazer a minha arte”, comenta o cantor ao Correio.

Com apenas 21 anos, Victor Ferreira começou a carreira em 2016. Ainda adolescente, cantava em bares por horas, para conseguir um cachê irrisório de R$ 50. “O que importava é que estava fazendo minha arte, mostrando minha voz, que amo fazer. Como isso era o mais importante, nunca senti vontade de desistir e não deixei isso me abalar”, lembra o cantor que lançou o seu primeiro single Tá foda, em 2017.

Hoje, Vitão é dono de um álbum de estúdio e coleciona 24 singles divulgados. No YouTube, acumula mais de 570 milhões de visualizações. Nas redes sociais, o número de seguidores ultrapassa os 5,4 milhões. Entre as colaborações das quais participou, estão Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla e Projota. O álbum Ouro, lançado em janeiro de 2020, conseguiu colocar 11 faixas no top 200 do Spotify Brasil.

Projetos

Além de Pensa, o artista revela que planeja lançar vários singles ao longo deste ano, que vão fazer parte de algo maior que ele pretende liberar ainda em 2021. “Enquanto eu ainda estou jovem, quero muito lançar um álbum por ano, para poder apresentar uma história bem contada todo ano”, revela Vitão. O single atual do artista tem mais de 5 milhões de visualizações no YouTube e chama-se Califórnia, faixa que cita o clássico de Lulu Santos, De repente, Califórnia.

As influências musicais de Vitão são vastas. Ele lembra que quando começou a tocar guitarra, as primeiras referências vieram do rock, com sons como os de Guns N’ Roses, AC/DC e Aerosmith. Depois de passear também pelo blues, soul e a black music norte-americana, o paulistano investiu na música do seu próprio país. Aos 14 anos descobriu, entre outros ritmos, o rap nacional, samba, bossa nova, MPB e o baião. “Hoje (a música brasileira) é, com certeza, o que eu mais consumo e me influencia”, define.

Vitão teve contato com a música desde sempre, influência dos pais dançarinos. Aos 8 anos começou a estudar violão, o que pode ser considerado o início da sua trajetória na música. Naquela época, provavelmente, o menino não tinha ideia da fama que teria hoje, mas ele conta que essa não foi a maior meta dele. “Nunca foi meu objetivo principal, mas acho que para todo artista é importante ser reconhecido. É a consequência de um bom trabalho na música”, avalia.

