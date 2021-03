'Amor de mãe': O que esperar da fase final que inicia nesta segunda (15)

GM Geovana Melo*

(crédito: JOAO COTTA)

As histórias de Thelma (Adriana Esteves), Lurdes (Regina Casé) e Vitória (Taís Araújo) se cruzam novamente nesta segunda-feira (15/3) com o retorno dos capítulos inéditos da novela Amor de mãe. A trama das 21h chega a reta final, após ser paralisada por causa da pandemia do coronavírus.

Quase um ano após a exibição do último capítulo inédito, a luta de Lurdes para encontrar o filho Domênico (Chay Suede) continua, agora, adaptada ao cenário e à realidade da atual crise sanitária. A narrativa foi interrompida no ápice da trama, quando muito da história já havia ficado clara para o telespectador, e se estende até 9 de abril com uma reprise no sábado (10/4).

Confira o que o enredo de Amor de mãe tem que revelar na fase final

Lurdes achará Domênico?

Onde está Domênico? Essa é a pergunta que ecoa desde o início de Amor de mãe. Após Thelma descobrir que Domênico e Danilo (Chay Suede) são a mesma pessoa, ela faz de tudo para impedir que Lurdes descubra este segredo.

No entanto, durante uma consulta sobre o futuro com Jane (Isabel Teixeira), ela afirma que a potiguar natural de Malaquias já encontrou o filho. O encontro deve ocorrer no fim da novela, quando Lurdes foge de um sequestro arquitetado por Thelma e encontra o filho, segundo o portal Notícias da TV, do UOL.

O que acontecerá com Thelma?

Após descobrir que Thelma comprou o filho de Lurdes, a relação das duas não deve se manter a mesma. Será que a mãe de Camila (Jéssica Hellen) deve se vingar da amiga e confidente? Vale lembrar que Thelma atropelou Rita (Mariana Nunes), mãe biológica da professora, após a descoberta que Danilo é o filho que Lurdes procura, mas o crime ainda não foi revelado e nem associado à dona do restaurante português.

Por outro lado, há uma expectativa que a vilã cometa outros crimes para manter o segredo a salvo. Até o momento, só Rita e Jane sabem da verdade sobre Domênico. Por fim, a namorada de Durval ainda tem uma doença grave que pode levá-la à morte.

Ao jornal Extra, Regina Casé afirmou: “Perto de Thelma, Carminha (vilã de Avenida Brasil) é uma fofa”.

Rita morreu mesmo?

O último capítulo da primeira fase de Amor de mãe foi marcado pelo atropelamento de Rita. A mãe de Danilo acha que a mulher morreu, mas o assassinato ainda não foi confirmado pela trama.

Álvaro e Marconi

Segundo spoilers dado pela emissora durante o intervalo da reexibição dos capítulos da primeira fase, o empresário Álvaro (Irandhir Santos) e o traficante Marconi (Douglas Silva) estão juntos na cadeia e devem se unir para tentar se vingar de Vitória e Raul (Murilo Benício).

O dono da PWA está com raiva por Raul impedir os planos corruptos e ilegais dele na empresa, que para se vingar, diz para o companheiro de prisão que a família de Sandro (Humberto Carrão) foi responsável pelo encarceramento em flagrante do traficante.

Quem matou Genilson?

Após Betina (Ísis Valverde) encontrar os ossos de Genilson (Paulo Gabriel) e conseguir escapar de ser morta por Belizário (Tuca Andrada), ela conta à polícia e inocenta Magno (Juliano Cazarré). No entanto, a novela ainda não revelou quem matou o irmão da enfermeira e nem o motivo. Todas as apostas estão voltadas para Álvaro, que é marido da ex-namorada de Genilson, Verena (Maria).

*Estagiária sob supervisão de Adriana Izel