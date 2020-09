Amor de mãe: trama retornará com novos assassinatos e romance

CB Correio Braziliense

(foto: YouTube)

Amor de mãe havia suspendido as gravações para seguir as medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. Em agosto, a novela de Daniela Dias retomou as filmagens, mas em um ritmo reduzido. Com a série de medidas de segurança adotadas, a expectativa é de que sejam exibidos 23 capítulos inéditos. Em alguns deles, o jornal Extra adiantou que haverão novos assassinatos, personagens com covid-19 e o surgimento de um romance entre duas personagens.



Confira os detalhes [com spoilers]:

De acordo com o jornal Extra, Thelma, vivida por Adriana Esteves, voltará mais focada do que nunca na missão de esconder a verdadeira identidade do filho Danilo/Domênico. A partir disso, um novo assassinato ocorrerá quando Thelma, a vilã revelada ao público, for confrontada pela amiga Jane, que descobriu que ela é a responsável pela morte de Rita (Mariana Nunes), mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen). Encurralada, Thelma cede e confessa ser a autora do crime. Em seguida, se prepara para o próximo assassinato, dando a entender que a médica cometeu suicídio. O traficante Marconi (Douglas Silva) também será morto na narrativa após armar um sequestro para Sandro, personagem de Humberto Carrão.



Covid-19

Amor de mãe também vai abordar a pandemia da covid-19. Lurdes (Regina Casé) surgirá costurando máscaras para a família e a cidade cenográfica será mostrada vazia por causa do isolamento social. Betina (Ísis Valverde), que ficará entre a vida e a morte, e Nuno (Rodolfo Vaz) irão contrair o vírus.

Crime e romance

Ainda segundo o Extra, a amizade de Penha e Leila será convertida em romance pela autora Manuela Dias. Após Penha ser presa, acusada pela morte premeditada de um capanga de Álvaro da Nóbrega, Belizário, o policial corrupto com quem a personagem de Clarissa Pinheiro tem um relacionamento, acabará se envolvendo com a mãe de Brenda.

Indignada com o abandono da amiga na prisão e a falta de atitude de Belizário para libertá-la, Leila decide tomar uma atitude e a ajuda a escapar do centro de detenção. As duas se juntam e envenenam o bandido durante um jantar. Depois de matarem Belizário, somem com o corpo. A ideia do assassinato partirá de Penha, que estava inconformada por Belizário não ajudá-la a sair da cadeia. Ela também decide que será uma vingança pela morte de Wesley (Dan Ferreira). A partir disso, surgirá o envolvimento romântico entre as amigas. Ainda não está claro se haverá a gravação de uma cena de beijo. O retorno da novela à programação da Globo está previsto para ocorrer em janeiro de 2021.