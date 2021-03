10 fatos inusitados que já rolaram no Big Brother e você não lembra

MA Mariana Araújo*

Recorde de rejeição, cancelamento, favoritos que perderam o pódio de favorito, desistência e paredão falso, tudo isso aconteceu em 49 dias de exibição da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB). Se em uma única temporada aconteceu tudo isso, imagina o que não rolou em 20 anos de programa e já não é fácil de lembrar?



Apesar de recente, é possível que você não tenha lembrado, por exemplo, de quando o BBB invadiu a grade de programação do jornalismo e figurou no Jornal Nacional. Sim, na ocasião do paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, o programa foi à pauta do telejornal após entrar para o Guiness World Records, pelo maior número de votos do público conseguidos por um programa de televisão, somando 1.532.944.337 em uma única eliminação.

É recorde mundial que você quer, @? Paredão do #BBB20 tão histórico que foi comentado até no Jornal Nacional! De acordo com o noticiário, já passamos de 1 bilhão e 400 milhões de votos! (????: Reprodução/TV Globo) pic.twitter.com/Vr8uCkYMay

— Hugo Gloss (@HugoGloss) April 1, 2020

Por isso, resolvemos levantar um pouco da história do programa, que já deve estar esquecida na memória de muita gente, para mostrar que já rolou muita coisa inusitada no reality show.





10) Da berlinda ao paredão



Se engana quem pensa que o termo Paredão sempre foi usado. No início do programa as eliminações eram chamadas de berlinda e o responsável pela mudança do termo foi o artista plástico Adriano que tinha o bordão “Dia de Paredão”, a frase se popularizou e o uso do “Paredão” foi institucionalizado pelo programa. O termo, aliás, tem uma origem histórica bem mais sombria, por se tratar de um modo de execução que envolve fuzilamento e que era comum para eliminação de quem se erguia ideologicamente contra o poder vigente.



Adriano, BBB1 (foto: Reprodução/Globo)

9) Paredão falso já tem 10 anos



O primeiro paredão falso aconteceu na 11ª edição, quando Maurício, MauMau, foi eliminado da competição e acabou retornando por votação do público após disputa na casa de vidro. Ele foi o mais votado entre os ex-brothers Ariadna, Michelly, Igor e Rodrigo que também participavam da disputa.



Ex-brothers na Casa de Vidro (foto: Reprodução/Globo)





8) Socorro médico para além das provas



Na atual edição, três participantes (Caio, Arthur e Fiuk) precisaram de atendimento médico mais contundente por conta de lesões que geraram fraturas ou deslocamentos e muita gente acredita que nunca antes houve emergências tão relevantes, mas a história é outra. Após duas semanas de confinamento no BBB 5, em 2006, a participante Marielza teve de ser retirada às pressas do programa após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A participante se recuperou bem e hoje aos 62 anos diz que só conta que participou do BBB, para os mais próximos.

Marielza do BBB5 (foto: Jaq Joner/ divulgação/ tv globo)

7) Pizza do Faustão



Que a Ana Maria Braga apareceu no telão do BBB algumas vezes você lembra, mas o Faustão entregando uma pizza especial pode ser novidade, né? A passagem do apresentador na casa aconteceu na primeira edição do BBB, lá em 2002.



Faustão no bbb (foto: Reprodução)

6) Alguém lembra da Molly?



A primeira edição do programa foi cheia de surpresas e uma delas foi a cadela Molly, que recebeu votação do público para ficar 15 dias na casa. As outras duas vezes em que os pets estiveram no programa foram no BBB14, quando um São Bernardo ficou na casa por algumas horas, por conta de uma promoção do Guaraná Antártica, e no BBB16, quando a produção recompensou os participantes após uma tarefa cumprida.

Cadela Molly foi escolhida para ficar 15 dias no BBB1 (foto: Reprodução/Globo)

5) A "confinada" mais jovem do BBB



Na edição 4 do programa, a vencedora da prova do anjo, Marcela, recebeu a visita da filha de 9 anos. Bruna ficou na casa por algumas horas e foi orientada pela produção a não falar nada do que via na TV. A garotinha fez um elogio aos participantes: "a única coisa que posso dizer é que todos estão lindos na abertura do programa".



Marcela com a filha Bruna (foto: Reprodução)

4) Shows internacionalis

Durante os 20 anos de programa, foram realizados 7 shows internacionais dentro da casa mais vigiada do país. O primeiro, em 2007, foi o da banda canadense Simple Plan. No final do show o vocalista Pierre Bouvier e o guitarrista Jeff Stinco pularam na piscina só de cueca. Outros shows que aconteceram foram do Akon, Nelly Furtado e Eagle-Eye Cherry no BBB10, Train BBB11 e Dua Lipa e Martin Garrix, remotamente, no BBB20.



Simple Plan



Akon



Nelly Furtado



Eagle-Eye



Train



Dua Lipa



Martin Garrix



3) Crossover com Sai de Baixo?



Marisa Orth foi apresentadora da 1ª edição do Big Brother, a atriz era companheira de Pedro Bial, mas foi afastada do cargo após anunciar, antes da hora, quem seria o indicado ao paredão. O Líder da Semana, Sérgio, deveria dizer quem seria o escolhido. Após o ocorrido, Marisa continuou aparecendo no programa toda sexta-feira através do telão para conversar com os participantes.

Maraisa no bbb (foto: Reprodução)

2) Troca de lugar entre gêmeos



Em 2006, os gêmeos Djairo e Djair participaram da casa para uma dinâmica da prova do anjo, os irmãos entraram como um único jogador, chamado Djair. Eles trocavam de lugar para enganar os brothers e quem descobrisse que Djair eram duas pessoas e não uma, seria imunizado. Como nenhum participante percebeu, os gêmeos ganharam 10 mil cada.



Djair e Djairo foram os primeiros gêmeos a entrarem no BBB (foto: Reprodução/Globo)

1) Invasão ao vivo

Durante o ao vivo da eliminação do participante Harry do BBB3, uma moça nua correu em direção do até então apresentador Pedro Bial no palco do programa, quando as torcidas ainda participavam dos programas de eliminação. No dia seguinte, Ana Maria comentou o caso e acabou dando o título de “peladona do BBB” à jovem, identificada como Eliane Lima. Há poucos registros do caso até hoje, já que a própria Globo buscou "apagar" o momento e os raros vídeos disponíveis estão em baixa qualidade e são do replay do Mais Você, do dia seguinte.

