"Todo mundo odeia o Chris" terá versão animada

CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Record/Divulgação)

A série de comédia Todo mundo odeia o Chris, de grande sucesso no Brasil, vai ganhar uma versão em animação. As informações são do site americano Deadline. O reboot já foi posto nos estágios iniciais de desenvolvimento pela CBS, com expectativa de retorno de Chris Rock, co-criador da sitcom e cuja adolescência serve de inspiração para a série exibida entre 2005 e 2009.

A ideia de fazer uma versão animada de Todo mundo odeia o Chris é discutida desde 2018, quando Tyler James Williams, que interpreta o protagonista Chris, afirmou que estaria interessado em fazer parte do elenco. No Brasil, a série foi exibida pela Record TV e fez bastante sucesso ao retratar os problemas encarados pelo personagem principal, desde conflitos da adolescência até o racismo. A história se passa em um bairro pobre de Nova York, Bed-Stuy, durante os anos 1980.

O programa foi indicado ao Globo de Ouro em 2006, na categoria de melhor série de televisão (comédia ou musical), e ainda rendeu três indicações ao Emmy Awards. A comédia está disponível na plataforma de streaming da Amazon Prime Video.