Cantor Agnaldo Timóteo, 84 anos, está internado em UTI por covid-19

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor e compositor Agnaldo Timóteo, 84 anos, testou positivo para a covid-19 e está internado em unidade de terapia intensiva (UTI) desde a manhã desta quarta-feira (17/3). Ele foi levado para o Hospital Casa de São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A informação sobre a internação do cantor foi divulgada por um sobrinho do artista em redes sociais, o também cantor Timotinho Silva.

"O boletim médico está sendo transmitido diariamente somente para a família. Uma imensa corrente de fé, está formada, em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas", escreveu o sobrinho no comunicado.

O texto também faz um agradecimento ao hospital em que Agnaldo Timóteo está internado, pelo cuidado em saúde que o cantor tem recebido.

Em entrevista ao jornal Extra, o sobrinho do cantor afirmou que Agnaldo Timóteo chegou a ser vacinado. Ele tomou a segunda dose de vacina contra covid na segunda-feira (15/3). Há suspeita de que a contaminação pela doença tenha ocorrido entre a primeira e segunda dose do imunizante.

Em 2019, o cantor ficou internado por 59 dias, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Além da carreira artística, Agnaldo Timóteo foi deputado federal e vereador do Rio de Janeiro e de São Paulo.