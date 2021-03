Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Flaney Gonzallez/Divulgação)

O cantor Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, anunciou nas redes sociais que testou positivo para covid-19. Ele também afirmou que a esposa, Paula Vaccari, os dois filhos e a sogra também estão infectados. A mãe de Paula, Cidinha Silva, encontra-se internada em estado grave.

O anúncio foi feito em uma série de stories no Instagram. O sertanejo afirmou que está assintomático e que toda a família já está no fim do ciclo do vírus. Os filhos, Cristiano e Pietra, já estão bem e Paula Vaccari sente apenas dores no corpo.

O músico falou que estava negativo, porém a esposa e os filhos testaram positivo e ele preferiu não se isolar para que Paula tivesse um auxílio no cuidado das duas crianças. Por isso acabou testando positivo posteriormente.

Sobre o estado da sogra, o cantor pediu orações e disse que a situação é delicada, mas não deu mais detalhes. Afirmou também que o afastamento da esposa das redes sociais se deve a preocupação que ela tem com a mãe. No entanto, se mostrou confiante. “Eu tenho fé que vai dar tudo certo, minha fé não se abala”, completou.

Cristiano aproveitou também para passar uma mensagem de conscientização sobre a doença e falar sobre a situação do Hospital de Base de São José do Rio Preto, cidade onde mora. “A gente é padrinho do hospital e tem muito contato lá dentro. A coisa está feia. Hoje, estou sentindo na pele o quão esse vírus pode abalar uma família. Você ter a mãe da sua esposa, uma pessoa que eu amo muito que é minha sogra, internada. Então se cuidem. Todo mundo sabe as formas de se cuidar”, falou o cantor nas redes sociais.