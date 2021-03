Equipe de Sarah se pronuncia após sister desdenhar da pandemia em entrevista

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

A equipe de Sarah Andrade se pronunciou sobre fala da brasiliense no Big Brother Brasil (BBB21) a respeito da pandemia da covid-19. "Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância", afirmou a equipe no Twitter da sister.

Na festa do líder Fiuk nesta quarta-feira (17/3), ela conversava com Carla e Arthur quando contou que foi questionada pela produção do reality pelas atitudes que estava tendo durante o período de isolamento social. Sarah compartilhou uma série de vídeos nas redes sociais em que aparece em festas. Segundo ela, não foi contaminada pelo vírus porque "Deus a ama".

Nas redes sociais, a equipe ainda se desculpou e se solidarizou: "Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste".