CCBB oferece tour virtual da mostra 'Egito Antigo: do cotidiano à eternidade'

CB Correio Braziliense

(crédito: Museo Egizio/Divulgação)

Em razão das medidas restritivas para contenção do novo coronavírus, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) oferece uma visita virtual pela exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade. Depois de percorrer as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a mostra desembarcou em Brasília, mas está com as atividades suspensas em função do decreto do governador Ibaneis Rocha.

Apesar da restrição, é possível conferir as peças, oriundas do Museo Egizio de Turim, na Itália, o segundo maior em acervo de cultura egípcia do mundo, sem sair de casa. O tour digital conta com gravações feitas na passagem da mostra pelo CCBB Rio de Janeiro, em 2020. Além de percorrer os ambientes, o visitante virtual pode clicar nas imagens das peças e conferir o descritivo e a data de cada uma delas. O curador, Pieter Tjabbes, narra a visita, trazendo curiosidades sobre a civilização egípcia ao expectador. Há também audiodescrição das obras.

Assim como a exposição montada no CCBB, a versão virtual também está dividida em seções - vida cotidiana, religião e eternidade - como forma de conduzir o público pelos aspectos mais significativos da civilização egípcia.

Além da versão digital da visita, é possível conferir as peças pelo catálogo disponível na internet e pelo aplicativo Musea.

Serviço:

Tour virtual exposição Egito Antigo: do cotidiano à eternidade:

Tour virtual: www.ccbbvirtual.com.br

Catálogo: http://twixar.me/pWSm

Aplicativo Musea: https://www.musea.art.br/