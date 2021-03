HBO Max adapta romance 'Made for love' em série com Cristin Milioti

AI Adriana Izel

(crédito: HBO Max/Reprodução)

A premissa de Made for love foi o que motivou a showrunner Christina Lee assumir o projeto da nova série da HBO Max. "É sobre uma mulher que o marido bilionário coloca um chip no cérebro dela para acompanhá-la. Na hora falei: 'vamos fazer'", lembra durante o painel do seriado realizada no festival SXSW online.

A história se inspira na narrativa do livro homônimo de Alissa Nutting, lançado em 2017 nos Estados Unidos. A obra literária ficou conhecido por misturar gêneros: humor, mistério, ficção e romance psicológico. A versão seriada seguirá caminho parecido, incluindo a ficção científica por meio da abordagem da tecnologia.

"Espero que as pessoas achem intrigante. Porque é uma narrativa como nunca antes vimos ser criada. Um sci-fi com uma protagonista mulher, numa história que examina as conexões humanas", explica Christina Lee. "Acho que a série fala sobre privacidade, contato humano, o que acontece quando a tecnologia vai além", define a autora Alissa.

A trama é protagonizada por Cristin Milioti, que ficou conhecida no mundo das séries como a mãe de How I met your mother. Ela também tem no currículo produções como O lobo de Wall Street e Palm springs. Cabe a Cristin dar vida à Hazel Green, essa mulher que decide se separar do marido Byron Gogol (Billy Magnussen), um empresário do ramo tecnológico. "Estou muito empolgada de ver essa mulher fazendo o papel que normalmente veríamos um homem", define a atriz.

A produção foi gravada durante a pandemia de covid-19. O que fez com que alguns roteiros fossem reescritos e que também a temática da série se tornasse ainda mais atual. "Estamos sentindo falta da conexão humana. O que você vê na série são as conexões da tecnologia. Faz as pessoas se questionarem se isso é suficiente", completa Christina.

A previsão é de que Made for love seja lançada em abril na HBO Max. Entretanto, o serviço só estará disponível no Brasil a partir de junho.

Assista ao trailer de Made for love