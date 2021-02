PI Pedro Ibarra*

A Warner Media finalmente sanou a dúvida do público que estava em busca de um novo streaming: HBO Max chega ao Brasil em junho. O anúncio foi feito em uma postagem no Twitter nesta quinta-feira (11/2). Apesar de apresentar o mês, a data exata do lançamento da nova plataforma ainda não foi revelada. Este será o primeiro lançamento do serviço fora dos Estados Unidos. Além do Brasil, toda a América Latina e o Caribe também recebem a HBO Max.

A HBO Max será o serviço que engloba todo conteúdo do conglomerado Warner Media, que conta com empresas como Turner, HBO e Warner Bros.. Estarão no streaming sucessos das empresas, além de conteúdo original da própria plataforma. Os carros chefes atuais são os especiais não roteirizados de Friends e Um maluco no pedaço, além dos já confirmados revival de Sex and the city, spin-off de Game of Thrones, House of the dragon, e nova versão de Gossip girl.

Segundo comunicado à imprensa, a HBO Max vem como uma substituta da HBO Go. O serviço que, atualmente, funciona na América Latina será descontinuado e todos os assinantes dos canais HBO e apenas da HBO Go terão acesso ao material da HBO Max.

Vocês estavam me perguntando e já tenho a resposta. #HBOMax, junho de 2021.

HBO Max ainda misteriosa

Outros detalhes como preço dos planos de assinatura também não foram anunciados. Contudo, se sabe que, fora do país, a HBO Max compete diretamente com as gigantes Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus, portanto deve chegar competitiva no mercado.

Em evento para a imprensa, executivos da Warner Media falaram que ainda não há confirmação de quais filmes serão lançados simultaneamente no cinema e na HBO Max, como já vem acontecendo desde o final de 2020 nos Estados Unidos. Flavia Vígio, Líder de Marketing ao Consumidor e Relações Públicas da empresa, afirmou que a princípio esta é uma saída da plataforma apenas para o ano de 2021 e somente nos EUA.



