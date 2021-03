BBB21: Após 12 horas, três duplas seguem na disputa da prova do líder

CB Correio Braziliense

Camilla ficou 11 horas na prova de resistência, mas deixou a disputa - (crédito: Reprodução/ Gshow)

A prova de resistência que decidirá a liderança desta semana no BBB21 chegou à marca de 12 horas. Ainda estão na disputa três duplas: Sarah e Gilberto, Rodolffo e Caio e Pocah e Juliette. Viih Tube e Thaís e Camilla e João ficaram mais de 11 horas na prova.

Por terem sido os primeiros a desistir, Carla e Fiuk estão no paredão, que será completado pela indicação do líder e pelo mais votado pela casa no domingo. Carla, Fiuk e o mais votado disputam a bate e volta e um deles se livrará da berlinda.

Divididos em duplas, os brothers têm que ficar em bancos de carros que, numa espécie de carrossel, passa por obstáculos, como "chuva" e fumaça. Enquanto uma pessoa da dupla sentada, a outra controla a alavanca que guia o banco. Os postos são trocados quando um aviso sonoro toca. A dupla vencedora continua na prova, que vira individual. O primeiro lugar ganha a liderança e o segundo, um carro e a imunidade.