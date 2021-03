(Novo?) romance, banho e surubão: veja o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram - Reprodução/TV Globo - Reprodução/Instagram)

Definitivamente, a última semana não foi nada fácil, especialmente para os brasileiros. Mas finalmente o fim de semana chegou e o Destaque Pop entra no campo para tentar aliviar um pouco o clima com uma gostosa fofoquinha das celebridades. No cardápio deste sábado (20/3), teve gente dando pista sobre o novo romance, uma dissertação do banho e uma categórica negativa de um clássico surubão. Dá uma olhada:



História (da boa)

Em uma entrevista ao canal de Alê Oliveira no YouTube, Nubia Oliiver fez um verdadeiro passeio pela história da carreira e compartilhou momentos inusitados. Segundo a modelo, rolou até um popular ghosting de dois famosos “Teve gente que eu quis e não rolou. O Luxemburgo foi um e o Mano Menezes foi outro. Eu queria, mas não aconteceu. Nunca tive resposta”.

Tamo de olho

O romance de Enzo Celulari e Bruna Marquezine ainda não foi oficializado pela dupla, mas para um bom fofoqueiro de plantão, como nós, os flagras dos dois juntos ao longo dos últimos meses já levantam muitas suspeitas. Pois bem, nesta última sexta-feira (19/3), a atriz postou um monte de foto de Insta e em uma das imagens aparece, como sombra, segurando a mão de um rapaz na praia. Julgue por si só, caro leitor…

Enzo Celulari e Bruna Marquezine (foto: Reprodução/Instagram)

Vacinadíssimas

A atriz Renata Sorrah e a cantora Rita Lee se vacinaram contra a covid-19 essa semana e afinaram o coro pelo imunizante. Rita inclusive pagou um leve sermão: “Xô, Corona. Xô, negacionistas”.

Desabafo

Pelas redes sociais, a apresentadora e atriz Maisa, desabafou sobre a pressão pela imagem padrão: “Eu já recebi vários comentários no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando que parecia que eu não estava comendo, que estou muito magra. Gente, nunca está bom para ninguém, né? Está super de boa, mas ninguém pensa que esses comentários podem ser gatilhos para mim e que podem ser para outras pessoas. Mesmo eu sendo padrão, isso é o mais absurdo. Eu realmente não sei o que as pessoas esperam”.

Banho no passado

Com 22 banhos em 42 dias de reality, a influencer Viih Tube virou até matéria do Fantástico pelos hábitos de higiene um tanto quanto curiosos dentro da casa do Big Brother Brasil 21. Mas se para o público a situação é engraçada, para a Dona Viviane Tube, a mãe de Viih Tube, a falta de banhos da filha foi inesperada. A mulher — que também é influencer — deixou claro, em entrevista ao portal carioca O Dia, que este não é o comportamento da garota de 20 anos fora do programa.

“É uma surpresa não só para mim, mas para todas as pessoas que convivem com a Viih. Amigos, familiares, pessoas que trabalham com a Viih sabem que ela ama banho e nunca ficou um dia sem tomar banho. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque aqui fora, ela é uma menina muito higiênica", defende.

No surubão (não)



Em uma brincadeira nas redes sociais, o ator Bruno Gagliasso desmentiu qualquer participação no “surubão de Noronha”. O homem também negou ser gay e que não foi cotado para o BBB22.

Garota de programa Vs. modelo

Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV!, Andressa Urach fez um desabafo (bem) sincero: “Ganhava muito mais como garota de programa do que como modelo. No começo recebia R$400 e foi até R$30 mil por um programa".

No cancelamento

A apresentadora Ana Maria Braga foi a público se manifestar contra a cultura de cancelamento. A mulher resolveu se pronunciar depois de receber o Projota na última quarta-feira (17/3). Ana foi enfática: “não cabe a nós apedrejar e propagar o cancelamento de ninguém".