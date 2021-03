Mãe de Viih Tube se diz surpresa com a higiene da filha: "Ela ama banho"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

O Big dos Bigs está cada vez mais marcado por “polêmicas”. E um dos destaques da última semana foi a falta de banhos da participante Viih Tube. Com 22 banhos em 42 dias de reality, a influencer virou até matéria do Fantástico pelos hábitos de higiene um tanto quanto curiosos.



Mas se para o público a situação é engraçada, para a Dona Viviane Tube, a mãe de Viih Tube, a falta de banhos da filha foi inesperada. A mulher — que também é influencer — deixou claro, em entrevista ao portal carioca O Dia, que este não é o comportamento da garota de 20 anos fora do programa.

"É uma surpresa não só para mim, mas para todas as pessoas que convivem com a Viih. Amigos, familiares, pessoas que trabalham com a Viih sabem que ela ama banho e nunca ficou um dia sem tomar banho. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque aqui fora, ela é uma menina muito higiênica", defende.

Viviane ainda especula duas razões para a falta de banho da filha: a água fria e as câmeras da casa: "A Viih deve estar constrangida com as câmeras, ela é um pouco envergonhada com essas coisas, pelo o que eu conheço dela. Estratégia para o jogo eu acho que não".