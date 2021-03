Após uma semana de internação, Paulo Gustavo é intubado em hospital do Rio

MA Maíra Alves

Internado desde a semana passada por covid-19 no Rio de Janeiro, o ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, precisou ser intubado neste domingo (21/3). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

Anteriormente, a equipe do comediante havia informado que Paulo Gustavo apresentava "sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico". Uma corrente de oração foi promovida por meio das redes sociais por famosos de todo o Brasil.

Em nota, a assessoria afirma que o ator está consciente, mas que "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura".

"Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação", finaliza o texto.

O marido do ator, o dermatologista Thales Bretas, fez uma publicação no início na semana em que observava que "graças a equipe médica e a corrente de energia e orações ela está vencendo o vírus e melhorando a cada dia". O artista tem asma, uma comorbidade que pode agravar o estado de saúde do paciente infectado pelo vírus.

