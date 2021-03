BBB21: Cobertura de bolo é estopim de briga entre Juliette e Fiuk

CB Correio Braziliense

(crédito: Gshow/ Reprodução)

Com mais de 50 dias de BBB21, os nervos estão à flor da pele e qualquer coisa ganha proporções enormes e ares de uma briga entre os participantes. Desta vez a cobertura de um bolo foi o estopim de uma briga entre Fiuk e Juliette.

A confusão começou quando Fiuk percebeu que a cobertura que havia colocado no centro do bolo que ele fez estava quase terminando. Como só Juliette havia comido do bolo, Fiuk sabia quem era a responsável pelo fim da cobertura e foi atrás de Juliette, na varanda."A coberturazinha que eu botei no meio é para todo mundo, tá?", disse, rindo.

Viih Tube, que estava na varanda, ri e chama, em tom de deboche, a amiga de egoísta. Juliette responde que queria muito a cobertura, que era de brigadeiro. "Não tem nenhum pedacinho mais? Eu comi tudo mesmo? Zerei?", questiona. Fiuk responde que o doce praticamente acabou e que "só estou lembrando que tem mais gente".

Ainda sem levar a discussão a sério, Juliette diz a Pocah que comeu a parte dela da cobertura e que agora está devendo à funkeira uma comida. Mas Fiuk continua reclamando muito, diz que não tem leite condensado para fazer mais cobertura e que, se ele não tivesse visto Juliette comendo o bolo, ninguém saberia quem teria terminado com o doce.

Com o cantor já fora da cozinha, Juliette caiu no choro, sendo consolada por Viih, Pocah, Camilla, Carla e Thaís. "Eu peguei uma fatia, puxei a calda e comi aqui, mas foi pouco. Agora eu levei uma reclamação que eu fui egoísta", lamentou-se Juliette.

Carla, que disputa o paredão ao lado do próprio Fiuk e de Rodolffo, aconselhou Juliette a fazer mais calda para o bolo, pois ainda havia duas latas de leite condensado na despensa e Fiuk não tinha visto. As sisters tentaram consolar Juliette dizendo que Fiuk havia exagerado na reação.

"Eu estou desgastada. Não aguento mais isso.Toda vez é uma briga por causa de comida. Toda vez. Eu fiz carne moída e macarrão, ele fez ovo para não comer a carne que eu fiz. Eu pedi pra ele fazer esse bolo, ele fez, eu comi um pedaço e ele está falando. Por favor, tudo tem limite", disse Juliette, chorando.

Carla pediu para que Juliette relevasse e se lembrasse que a questão, na verdade, não é a cobertura do bolo, mas, sim, a tensão pelo paredão.

Fiuk briga na casa do BBB21 (foto: Gshow/ Reprodução)

Novo round

Enquanto as meninas conversavam, Fiuk voltou à cozinha e a discussão recomeça. "Virou discussão pelo leite condensado, é isso?", provocou o cantor. "Virou discussão só porque eu falei que tem um monte de gente aqui e falei pra Ju não pegar tudo", continuou Fiuk.

Juliette respondeu que o cantor só queria comprar briga com ela. "Não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Isso não pode virar briga, discussão. Você quer transformar isso numa discussão, é uma escolha sua. Eu só penso em todo mundo", afirmou.

Juliette mostra a Fiuk que tem leite condensado na casa e ele responde que não tinha visto e comemoro que dava pra fazer mais doce. "Você é louca pra discutir comigo. Você vai transformar isso num problema. Ê, vontade de arrumar problema", disse o cantor.

Quando os ânimos estava se acalmando, Camilla pediu aos dois um favor. Não era uma abraço, apenas para que eles brigue, "por coisa de verdade."