BBB21: Paredão inesperado e revelação de voto movimentam a madrugada

CB Correio Braziliense

Paredão desta semana será formado por três famosos: os atores Carla Diaz e Fiuk e o cantor sertanejo Rodolffo - (crédito: Globo/ Divulgação)

Mesmo com dois integrantes já anunciados (Carla e Fiuk já estavam na berlinda do BBB21 por terem sido os primeiros a desistir da prova do líder), a formação do paredão do BBB21 desta semana surpreendeu os brothers. Além de Carla e Fiuk, o trio que disputa a preferência da casa é Rodolffo. É um paredão apenas com integrantes do VIP.

A formação do paredão

A noite começou sem surpresas, com o anjo Viih Tube imunizando a amiga Thaís. Logo depois, a primeira surpresa veio com o voto do líder Gilberto. Com a justificativa de que Rodolffo havia feito brincadeiras de mau gosto com ele, o doutorando em economia emparedou o cantor sertanejo, deixando muita gente perplexa.

Na hora de votar no confessionário, mais surpresas. Com muita gente dizendo que gostaria de votar em Rodolffo, mas não poderia, Caio e Juliette receberam quatro votos cada um. O fazendeiro foi lembrado por Carla, Camilla, Viih Tube e Thaís; e Juliette foi votada por Rodolffo, Caio, Sarah e Pocah. O resultado deixou Juliette literalmente de boca aberta. O desempate foi de Gilberto, que disse que gostaria de votar em Juliette, mas votaria em Caio.

Na prova bate e volta, disputada por Caio, Fiuk e Sarah, os participantes precisavam de sorte para se livrar do paredão. E ela estava com Caio, que acertou onde estavam escondidos os itens de uma cadeia de hotéis.

A repercussão

Juliette descobre que teve 4 votos ao paredão do BBB21 (foto: GShow/ Divulgação)

Logo depois da decisão de quem estaria no paredão veio o esperado momento do dedo duro, em que o voto de alguém é revelado na frente dos colegas. Gilberto sorteou Juliette que escolheu saber o voto de Sarah. Com uma cara de poucos amigos, a brasiliense teve que admitir que votou em Juliette.

Foi só Tiago Leifert se despedir do público que começaram as discussões. Juliette, mesmo não indo ao paredão beneficiada pela escolha de Gil, foi tirar satisfação com Sarah, até então aliada dela na casa.

Sarah e Gilberto conversavam no Quarto do Líder quando Juliette chamou a brasiliense para uma conversa. “Eu sei que o seu perfil de jogadora é um jogador mais racional. Você já me falou, eu respeito e não tem nada de mal nisso. Dessa vez, eu fiquei confusa, se foi racional ou se foi mágoa”, começou Juliette.

Sarah admitiu que o voto na ex-companheira no G3 não teve nada de racional, foi de coração. “Não pensei em estratégia de jogo para votar em você”, garantiu a brasiliense. "Se eu fosse pelo meu racional, teria sido a Carla, mas ela já estava no paredão. Nesse momento, nenhuma das outras pessoas eu via motivo nenhum para votar", continuou

"Então você optou em votar por uma interpretação e uma mágoa a votar para se proteger, por exemplo”, rebateu Juliette.

Em conversa com João, Camilla, Viih Tube, Pocah e Thaís, deu a própria interpretação para a explicação de Sarah: "Eu cavo minha própria cova... Porque eu tento consertar coisas que não tem solução. Eu expliquei para ela onde achei que ela me magoou e ela me disse onde eu magoei ela... Só que eu briguei com Gil e eu fiz as pazes com ele... E ela ficou magoada comigo, porque eu falei as coisas".

Já Sarah deu outra versão Pocah, lembrando que Juliette não aceitou a desistência de Pocah na prova do líder que elas disputaram juntas. "O negócio que ela fez com você na prova achei sacanagem. Você não teve culpa. E o jeito que ela estava falando, na minha cabeça, ela estava culpando você. Eu falei para ela, 'Juliette, não fala assim, não precisa ficar lembrando as coisas'. E comigo também, a gente está tendo várias faisquinhas recentemente", afirmou.

Rodolffo: "para mim, ele acabou"

Aliados de todas as horas, Rodolffo e Caio não gostaram nada das escolhas de Gil na noite de domingo. Primeiro, ele emparedou Rodolffo automaticamente e, depois, optou por Caio no desempate com Juliette.

"Para mim, ele acabou", afirmou Rodolffo sobre Gilberto. O cantor sertanejo já deixou claro que o chumbo vai ser trocado e que, caso continue no jogo, Gilberto será o alvo dele. Caio também foi na mesma linha e questionou a decisão do líder. "Ele teve problemas com a Juliette, disse que queria votar nela e foi em mim", estranhou o goiano.

Arthur ouvia tudo atentamente e aconselhou que os amigos abrissem os olhos a partir de agora.