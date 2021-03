Novela 'A favorita' pode voltar ao horário nobre da Globo

CB Correio Braziliense

(crédito: Frederico Rozario/TV Globo)

Caso o cenário da pandemia continue no ritmo atual, a Globo pode reprisar a novela A favorita, clássico de João Emanuel Carneiro veiculado em 2009, no lugar do folhetim inédito Um lugar ao sol, de Lícia Manzo.

Segundo informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, o clássico estrelado por Patrícia Pillar e Cláudia Raia voltaria para as telinhas em 4 de outubro, após o fim da reprise da novela Império, que vai suceder a fase final de Amor de mãe. Caso isso aconteça, Um lugar ao sol deve ir ao ar apenas em abril de 2022.

A favorita foi um marco na televisão brasileira. Durante boa parte da trama, o público não conseguia identificar a vilã e a mocinha da história, que contava com uma atmosfera de suspense.

Além de Raia e Pillar, a trama também contava com atuação de grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Mauro Mendonça, José Mayer, Taís Araújo, Mariana Ximenes e Murilo Benício.

Gravações suspensas

Devido ao agravamento da pandemia e das novas restrições estabelecidas pela prefeitura do Rio de Janeiro, onde as novelas da Globo são gravadas, para conter o avanço do coronavírus, a emissora decidiu suspender gravações de novelas e séries nos seus estúdios na Zona Oeste da cidade.

A paralisação começou nesta terça-feira (23/3) e vai até 4 de abril, final do prazo decretado pelas prefeitura do Rio de Janeiro.