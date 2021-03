Temporada final de 'Supergirl' tem trailer divulgado pela CW

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner/Divulgação)

A sexta e última temporada da série Supergirl ganhou trailer divulgado no canal do YouTube da CW nesta terça-feira (23/3). As cenas revelam uma batalha iminente, já que Lex Luthor, interpretado por Jon Cryer, está determinado a destruir a heroína com os poderes dele. Confira:

A estreia dos episódios está prevista para 30 de março nos Estados Unidos. Supergirl se passa no Arrowverse (Arrow, The Flash, Supergirl, Legend’s of Tomorrow e Batwoman), e acompanha as aventuras de Kara Danvers (Melissa Benoist) como heroína.

No elenco, estão Chyler Leigh, Katie McGrath, Jesse Rath, Nicole Maines, Azie Tesfai, Andrea Brooks, Julie Gonzalo e Staz Nair. Até o momento, a Warner Channel não revelou quando a sexta temporada da série será exibida no Brasil.