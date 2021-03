Cristiano, dupla de Zé Neto, é internado preventivamente por complicações da covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

O cantor Cristiano, dupla sertaneja de Zé Neto, foi internado nesta quarta-feira (24/3) no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto, em São Paulo, como medida de precaução, em decorrência de complicações da covid-19. O comunicado foi publicado pela assessoria, na página oficial dos artistas no Instagram. O cantor foi diagnosticado com a doença no último dia 17.

Na legenda que acompanha a foto do cantor, a assessoria escreveu: "Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira (24), o cantor Cristiano, dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP, por precaução em decorrência a algumas complicações da covid-19. O sertanejo, que há alguns dias testou positivo para o vírus, apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde. Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações”, assegurou a equipe do cantor.

Ele tinha testado positivo para a doença no último dia 17. Pouco tempo antes a mulher, a sogra e os filhos também tinha sido diagnosticados com o novo coronavírus.