Em entrevista, Andressa Urach revela que abusou de amigas quando era criança

CB Correio Braziliense

Andressa Urach deu entrevista ao YouTuber Theodoro Cochrane - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-A fazenda e ex-Miss Bumbum Andressa Urach foi a convidada do talk show comandado no YouTube por Theodoro Cochrane. Na entrevista, entre outras coisas, ela contou que reproduzia em outras crianças os abusos dos quais era vítima quando era criada pelo avô adotivo, ainda na infância.

Andressa contou que não entendia o que estava fazendo direito e que não sabia a gravidade do ato, já que ela tinha 6 anos. "Eu não tinha conhecimento disso (da gravidade). Eu acabei abusando de uma amiguinha. Eu tinha 6 anos. Ele (o avô) botava o dedo dentro de mim e eu botava o dedo nelas. Eu acabei, sem entender, também abusando de uma amiguinha pelo que ele fazia comigo", disse.

Ela ainda lembrou que os abusos do avô fizeram que a sexualidade dela "aflorasse cedo demais" e a levasse a beijar as bonecas na boca em brincadeiras. Mais tarde, ela tentava beijar as amiguinhas também.