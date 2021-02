Andressa Urach anuncia volta ao Miss Bumbum e se torna sócia do evento

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach surpreendeu a todos com uma novidade: a volta ao Miss Bumbum. Nas redes sociais, a modelo contou sobre a volta ao concurso. Além disso, agora ela é sócia do evento. "Estou de volta ao Miss Bumbum, o maior concurso do Brasil e do mundo. Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso", escreveu.

Compartilhando um vídeo e algumas fotos do ensaio, Andressa aparece usando uma roupa com as cores da bandeira do Brasil e com os glúteos à mostra: "Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos. Acompanhe comigo!"

A volta de Andressa ao concurso entrou para os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (22/2), com os internautas e fãs comemorando e relembrando momentos da modelo, como em 2012, quando ela foi vice-campeã.

Após sair da igreja Universal em outubro do ano passado, indo a público deixar claro o quando estava descontente com a instituição, a modelo deu uma flexibilizada no estilo de vida.