Evan Peters viverá um serial killer em nova série da Netflix

CB Correio Braziliense

(crédito: LISA O'CONNOR/AFP)

O ator Evan Peters viverá um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos em nova série da Netflix. Criada por Ryan Murphy, Monster: The Jeffrey Dahmer story, que terá Peters como protagonista, ainda não tem previsão de estreia.

O seriado contará com dez episódios que irão explorar a vida do serial killer Jeffrey Dahmer. Entre 1978 e 1991, o canibal de Milwaukee, como Dahmer era conhecido, chocou o mundo com métodos brutais de assassinato, que envolviam necrofilia e canibalismo. A série terá início na década de 1960 e terminará com a prisão de Dahmer, no início dos anos 1990.

Segundo o site Deadline, Monster deverá mostrar pelo menos dez casos em que o serial killer quase foi apreendido, mas acabou escapando.

A história do canibal de Milwaukee inspirou diversas produções audiovisuais e literárias. Entre elas, a mais recente é o seriado Jeffrey Dahmer: Mind of a monster, distribuído pelo Amazon Prime Video.

Esta também não será a primeira vez que Peters faz o papel de um criminoso. Em American horror story: cult, série também criada por Murphy, o ator viveu o papel de Charles Manson.

Além de Evan Peters, Monster contará com Niecy Nash, como a vizinha de Dahmer, Penelope Ann Miller e Richard Jenkins, como os pais do serial killer, e Shaun J. Brown, como Tracy, a última vítima do assassino.

A mais recente parceria de Murphy com a Netflix foi a série Ratched, lançada em 2020, que foi assistida por mais de 48 milhões de usuários.