Taylor Swift lança mais um single 'do cofre', a regravação de 'Fearless'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Taylor Swift anunciou nas redes sociais, na quarta-feira (24/3), a estreia de um segundo single da regravação do disco Fearless, lançado originalmente em 2008. A faixa You all over me, que enfim chega ao streaming nesta quinta-feira (25), é uma das canções descartadas do álbum na época. Rearranjado, o material ganha produção de Aaron Dessner e vocais de apoio de Maren Morris.

Em publicação no Instagram, a artista escreveu: “Oi. Eu gostaria de informá-los que a primeira canção “do cofre” para Fearless (Taylor's Version) será lançada amanhã à meia-noite oriental. Se chama You all over me (from the vault). Uma coisa que eu estou amando sobre essas músicas do cofre é que elas nunca foram ouvidas, então eu posso experimentar, tocar, e até incluir alguns dos meus artistas favoritos. Eu estou muito animada em ter Maren Morris cantando os vocais de apoio nesta canção. Produzida por Aaron Dessner e co-escrita por Scooter Carusoe - mal posso esperar para que ouçam”, comemorou a artista.

No entanto, o single não é um conteúdo totalmente inédito para os fãs da cantora. Em 2017, a música vazou nas redes, contendo arranjos voltados à estética country adotada pela artista na época. A tendência deve retornar nesta recapitulação das composições. A faixa será lançada nesta quinta-feira (25) nas plataformas digitais.

Sucesso em lançamentos

É importante lembrar que folklore, último álbum de estúdio da estadunidense, lançado em julho do ano passado, foi o disco internacional mais vendido em 2020. O sucesso culminou na 63ª edição do Grammy Awards, principal premiação da indústria musical, em que Taylor recebeu a estatueta na categoria Álbum do ano. A crítica considerou esse o melhor trabalho da carreira da cantora.