Cartunista Laerte Coutinho recebe primeira dose da vacina contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Lança Filmes/Divulgação)

A cartunista Laerte Coutinho, 69 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta sexta-feira (26/3). Em publicação no Twitter, Laerte postou uma foto em frente a Unidade Básica de Saúde (UBS( de São Remo, na Vila Butantã, em São Paulo. “Vacinada! (1 dose)”, comemorou.

Em janeiro, a cartunista ficou internada por dez dias no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, após testar positivo para covid-19. Laerte chegou a ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital durante dois dias, antes de receber alta em 31 de janeiro.

Ao longo do mês de março. outras celebridades como Chico Buarque, Milton Nascimento e Gal Costa também receberam a primeira dose do imunizante.