Após clamor dos fãs, Lil Nas X lança 'MONTERO (Call me by your name)'

Para a alegrias dos seguidores, Lil Nas X divulgou oficialmente MONTERO (Call me by your name). A música era muito esperada pelos fãs do rapper após ter tido um trecho antecipado em um vídeo postado nas redes sociais. Junto com a canção, o músico também lançou um clipe oficial.

Toda a antecipação da faixa começou em julho de 2020, quando Lil Nas X postou um vídeo dirigindo e cantando o refrão no Twitter. Os fãs logo começaram a pedir o lançamento, mas Lil Nas X continuou trabalhando com a curiosidade dos seguidores. A música chegou a ser usada em um comercial do Superbowl e viralizar no Tik Tok antes mesmo de ter a data de lançamento anunciada.

CALL ME BY YOUR NAME pic.twitter.com/Za6UU63oSh — nope (@LilNasX) July 9, 2020

No clipe, uma superprodução cheia de efeitos especiais, Lil Nas X mostra a própria visão do que para ele seria o Jardim do Éden e o Inferno. O criador do sucesso Old town road faz algumas referências ao fato de ser homossexual e de como é tratado por conta disso, em metáforas do enredo criado.

O single da vida de Lil Nas X

O lançamento tem uma importância para Lil Nas X por levar o nome real do rapper, chamado Montero Hill. Autobiográfica, a faixa fala muito sobre o processo de autoaceitação do músico.

O vencedor do Grammy lançou junto a música uma carta aberta para ele mesmo aos 14 anos. No texto, ele fala que havia prometido que não traria a público a própria sexualidade. “Nós não queríamos ser este ‘tipo’ de gay, eu sei que nós prometemos morrer guardando este segredo”, escreveu o artista. “Mas isso vai abrir portas para muitas outras simplesmente existirem”, completa.

“Pessoas vão ficar com raiva, elas vão falar que eu estou forçando uma agenda. Contudo é a verdade, eu sou. A agenda é fazer as pessoa largarem a vida dos outros e pararem de ditar quem eles têm que ser. Mandando amor vindos do futuro”, encerrou o texto Lil Nas X.

