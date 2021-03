63° Grammy: O que você precisa saber sobre premiação deste domingo (14/3)

CB Correio Braziliense

Apresentado pelo comediante Trevor Noah, a 63ª edição do Grammy Awards, principal premiação da indústria musical, será realizada neste domingo (14/3). O evento, transmitido diretamente do estádio Staples Center, em Los Angeles, não terá plateia e contará com algumas participações virtuais.

O prêmio, que originalmente seria realizado em 31 de janeiro, foi adiado para 14 de março devido à pandemia da covid-19. Apesar de não ter sido revelado muitos detalhes, o Grammy deve ocorrer de forma híbrida, assim como outras premiações que foram realizadas ao longo do último ano.

No Brasil, a emissora oficial do prêmio é a TNT, que exibe o evento a partir das 21h. A plataforma de streaming TNT Go também estará fazendo a transmissão do prêmio, serviço que pode ser acessado pelo site ou por aplicativos (disponíveis para Android e iOS).

Performances do 63° Grammy

Quem abre a noite de premiações no domingo é o cantor Harry Styles. Nomeado em três categorias (Melhor performance pop solo, Melhor álbum pop vocal e Melhor videoclipe), o artista deve apresentar os singles Watermelon sugar e Adore you, ambos indicados ao prêmio.

Já o grupo BTS fará a primeira apresentação solo nos palcos do Grammy. Estreando na lista de indicações, como Melhor performance pop duo/grupo, a banda é responsável pela primeira nomeação do gênero musical k-pop nas principais categorias da premiação.

Após a divulgação da lista oficial, o evento confirmou mais uma apresentação para a noite de prêmios. A dupla Silk Sonic, composta por Bruno Mars e Anderson Paak, fará a estreia televisiva durante a premiação. No início de março, o duo lançou o primeiro single, Leave the door open.

Billie Eilish, Cardi B, Chris Martin, Dua Lipa, John Mayer e Taylor Swift são outros nomes que se apresentarão neste domingo. Entre performances ao vivo e gravadas, o Grammy contará com 24 artistas como atrações principais.

Favoritos do Grammy

Taylor Swift e Dua Lipa são apontadas como os principais nomes da noite. Indicadas a cinco e seis categorias, respectivamente, Taylor é concorrente direta de Dua em todas as nomeações. É esperado que Taylor Swift saia vitoriosa na categoria de Álbum do ano, pelo disco folklore.

Caso isso realmente ocorra, será a terceira vez que Taylor Swift vence o prêmio, feito nunca conquistado por uma mulher. Além de Álbum do ano, Taylor deve vencer a categoria de Música do ano, por cardigan. Já Dua Lipa é o grande nome da categoria Gravação do ano, pelo sucesso Don’t start now. A faixa também foi indicada às categorias de Música do ano e Melhor performance pop solo.

Na liderança das listas de nomeações está a cantora Beyoncé, com nove indicações. A artista, que já venceu 24 Grammys ao longo da carreira, pode quebrar recordes nesta edição. Se for ganhadora de, ao menos, três categorias, Beyoncé pode se tornar a segunda maior vencedora da história do Grammy, ao lado do produtor Quincy Jones e da cantora country Alison Krauss.

Curiosidades sobre a 63ª edição do Grammy

Uma das maiores polêmicas desta edição foi relacionada ao cantor The Weeknd. Apesar do grande sucesso de After hours, álbum mais recente do artista, a Recording Academy, instituição responsável pelo Grammy, não o indicou em nenhuma categoria. Após ser esnobado pelo prêmio, The Weeknd se revoltou nas redes sociais: "Os Grammys continuam corruptos. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria".

Alguns prêmios póstumos poderão ser entregues nesta edição. Nipsey Hussle, morto em abril de 2019, foi nomeado na categoria de Melhor performance de rap, pela parceria com Big Sean, em Deep reverence. Caso seja o vencedor deste ano, este será o terceiro Grammy póstumo do cantor. Já Pop Smoke, artista morto em abril de 2020, concorre na mesma categoria, com Dior.

Além de Hussle e Smoke, a cantora Selena Quintanilla será homenageada durante a cerimônia. Ela, que morreu em 1995, receberá o prêmio póstumo de Contribuição em vida, em reconhecimento às conquistas que teve ao longo da carreira.

Já na categoria de Melhor performance de rock, esta edição conta com uma novidade: pela primeira vez na história, apenas mulheres foram indicadas. Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Haim, Brittany Howard, Grace Potter e Big Thief são as artistas nomeadas ao prêmio.

Entretanto, neste ano, nenhum artista concorre às quatro principais categorias do prêmio, Álbum do ano, Gravação do ano, Canção do ano e Artista revelação, mais conhecidas como “Big 4”. Na edição passada, Billie Eilish se consagrou como a artista mais jovem a arrematar os quatro prêmios, com apenas 17 anos.

Finalmente, nesta edição do Grammy, dois brasileiros concorrem aos prêmios. Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, é indicada à categoria de Melhor álbum de música global, com Agora. Já o músico Chico Pinheiro foi indicado à categoria de Melhor álbum de jazz latino, com o disco City of dreams.

Confira os principais indicados ao 63º Grammy Awards:

Gravação do ano

Black parade - Beyoncé

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby part. Roddy Rich

Say so - Doja Cat

Everything I wanted - Billie Eillish

Don’t start now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage - Megan Thee Stallion part. Beyoncé



Álbum do ano

Chilombo - Jhené Aiko

Black pumas - Black Pumas

Everyday life - Coldplay

Djesse vol.3 - Jacob Collier

Women in music pt. III - HAIM

Future nostalgia - Dua Lipa

Hollywood’s bleeding - Post Malone

folklore - Taylor Swift



Canção do ano

Black parade - Beyoncé

The box - Roddy Rich

cardigan - Taylor Swift

Circles - Post Malone

Everything I wanted - Billie Eillish

Don’t start now - Dua Lipa

I can’t breathe - H.E.R

If the world was ending - JP Saxe part. Julia Michaels



Artista Revelação

Ingrid Andress

Phoebe Bridges

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion



Melhor performance pop solo

Yummy - Justin Bieber

Say so - Doja Cat

Everything I wanted - Billie Eilish

Don’t start now - Dua Lipa

Watermelon sugar - Harry Styles

cardigan - Taylor Swift



Melhor performance pop duo/grupo

Un dia (one day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

Intentions - Justin Bieber part. Quavo

Dynamite - BTS

Rain on me - Lady Gaga e Ariana Grande

exile - Taylor Swift part. Bon Iver



Melhor álbum pop vocal

Changes - Justin Bieber

Chromatica - Lady Gaga

Future nostalgia - Dua Lipa

Fine line - Harry Styles

folklore - Taylor Swift



Melhor performance rock

Shameika - Fiona Apple

Not - Big Thief

Kyoto - Phoebe Bridgers

The steps - HAIM

Stay high - Brittany Howard

Daylight - Grace Potter



Melhor canção rock

Shameika - Fiona Apple

Not - Big Thief

Kyoto - Phoebe Bridgers

Stay high - Brittany Howard

Lost in yesterday - Tame Impala



Melhor álbum rock

A hero’s death - Fontaines D.C.

Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Daylight - Grace Potter

Sound & fury - Sturgill Simpson

The new abnormal - The Strokes



Melhor álbum alternativo

Fetch to bolt cutters - Fiona Apple

Hyperspace - Beck

Punisher - Phoebe Bridgers

Jaime - Brittany Howard

The slow rush - Tame Impala



Melhor performance rap

Deep reverence - Big Sean part. Nipsey Hussle

BOP - DaBaby

What’s poppin - Jack Harlow

The bigger picture - Lil Baby

Savage - Megan Thee Stallion part. Beyoncé

Dior - Pop Smoke



Melhor performance de rap melódico

Rockstar - DaBaby part. Roddy Ricch

Laugh now, cry later - Drake part. Lil Durk

Lockdown - Anderson .Paak

The box - Roddy Ricch

Highest in the room - Travis Scott



Melhor canção de rap

The bigger picture - Lil Baby

The box - Roddy Ricch

Laugh now, cry later - Drake part. Lil Durk

Rockstar - DaBaby part. Roddy Ricch

Savage - Megan Thee Stallion part. Beyoncé



Melhor álbum de rap

Black habits - D Smoke

Alfredo - Freddie Gibbs & The Alchemist

A written testimony - Jay Electronica

King’s disease - Nas

The allegory - Royce Da 5’9"



Melhor performance R&B

Lightning & thunder - Jhené Aiko part. John Legend

Black parade - Beyoncé

All I need - Jacob Collierpart. Mahalia & Ty Dolla $ign

Goat head - Brittany Howard

See me - Emily King



Melhor música R&B

Better than I imagine - Robert Glasper part. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Black parade - Beyoncé

Collide - Tiana Major9 & EARTHGANG

Do it - Chloe X Halle

Slow down - Skip Marley & H.E.R.



Melhor álbum progressivo de R&B

Chilombo - Jhené Aiko

Ungodly hour - Chloe X Halle

Free nationals - Free Nationals

F*** yo feelings - Robert Glasper

It is what it is - Thundercat



Melhor álbum R&B

Happy to be here - Ant Clemons

Take time - Giveon

To feel love/d - Luke James

Bigger love - John Legend

All rise - Gregory Porter



Melhor videoclipe

Brown skin girl - Beyoncé, Blue Ivy & WizKid

Life is good - Future part. Drake

Lockdown - Anderson .Paak

Adore you - Harry Styles

Goliath - Woodkid



Melhor canção composta para mídia visual

Beautiful ghosts - Cats

Carried me with you - Onward

Into the unknown - Frozen 2

No time to die - No time to die

Stand up - Harriet



Melhor álbum de música cristã contemporânea

Run to the father - Cody Carnes

All of my best friends - Hillsong Young & Free

Holy water - We The Kingdom

Citizen of heaven - Tauren Wells

Jesus is king - Kanye West