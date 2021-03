Demi Lovato lança single 'Dancing with the devil', que estará no próximo álbum

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/Reprodução)

Após a estreia da série documental no YouTube, a cantora Demi Lovato lançou, nesta sexta-feira (26/3), a música Dancing with the devil, que dá título ao documentário que aborda a overdose sofrida em 2018 e ao novo álbum a ser lançado em 2 de abril.

Demi Lovato apresentou a nova faixa durante a première do documentário em um evento drive-in em Los Angeles na segunda-feira (22). Junto com a canção, a cantora também liberou a performance da apresentação no evento.

O single chegou a ser vazado na internet na quarta-feira (24) e também aparece na abertura dos episódios da série documental. O próximo capítulo estreia em 30 de março para assinantes do YouTube Premium. A temporada é composta por quatro episódios.

Novo álbum de Demi Lovato

Intitulado Dancing with the devil...The art of starting over, o material foi concebido por Demi Lovato no ano passado durante a pandemia de covid-19 e traz a experiência da artista na luta contra os vícios em álcool e em drogas, além dos problemas com bipolaridade e distúrbios alimentares, sob um olhar mais íntimo.

O disco será composto por 19 faixas e três canções extras, entre elas Anyone que foi apresentado por Demi Lovato no Grammy de 2020. O álbum conta com participações especiais de Ariana Grande (Met him last night), Sam Fischer (What other people say), Noah Cyrus (Easy) e Saweetie (My GFs are my BF).

O material chega às principais lojas, em versão física, em 15 de maio, com uma edição limitada de três capas especiais.