Demi Lovato revela que sofreu derrames e ataque cardíaco após overdose em 2018

(crédito: Sarah Morris/Getty Images/AFP)

Em janeiro, a cantora Demi Lovato anunciou no Instagram a estreia do documentário Dancing with the devil, série sobre a vida pessoal e a carreira da artista. O novo trailer do documental traz imagens de Demi, familiares e amigos falando sobre a overdose que a cantora sofreu em 2018, que a deixou perto da morte. Durante o trecho, ela revela que, após o incidente, sofreu três derrames e um ataque cardíaco e que os médicos afirmaram que ela só teria 10 minutos de vida.

O documentário mostrará os três recentes anos da vida e da carreira de Demi, passando pelo noivado e pela separação com Max Ehrich. Além disso, Dancing with the devil terá uma música inédita, que é trilha sonora do trailer.

As filmagens do documentário começaram em 2018, durante a Tell me you love me world tour, última turnê feita por Demi até então. Na época, a cantora lançou a música Sober, em que assumiu ter tido uma recaída da sobriedade.

Recentemente, a artista chegou a falar em uma entrevista que nunca mais cantará um dos maiores sucessos da carreira, Heart attack (ataque cardíaco, em tradução para o português) devido ao infarto que sofreu. “Se você tem uma música chamada 'Perna quebrada' e quebrou a perna, provavelmente não vai querer cantar essa música novamente'', disse Demi.

Dancing with the devil terá estreia no festival SXSW, que será realizado de 16 a 20 de março, e chega no YouTube no dia 23 do mesmo mês. Este é o segundo documentário de Demi em parceria com o YouTube. Em 2017, a cantora lançou o filme Simply complicated, que também fala da vida pessoal e carreira da artista.