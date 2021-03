Roxette celebra 30 anos do álbum 'Joyride' com inéditas e raridades

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Music/Divulgação)

O grupo sueco Roxette comemora, no próximo domingo (28/3), o aniversário de 30 anos do lançamento do álbum Joyride, terceiro da carreira. Para comemorar a data, os artistas lançaram nesta sexta-feira (26), no Brasil, uma coletânea digital, já disponível nas plataformas, que, além do álbum original, contém músicas inéditas e raridades.

Lançado em 1991 pela dupla de suecos, Marie Fredriksson (que morreu em 2019) e Per Gessle, o álbum chegou com a difícil missão de dar continuidade ao sucesso de Look sharp, disco que projetou a banda para o estrelato com hits como The look, Listen to your heart e It must have been love.

"Björn Ulveaus uma vez me disse como se sentiu quando o ABBA gravou Mamma mia. Era como se todo o mundo pop girasse em torno deles. As músicas deles eram perfeitas, eles haviam produzido uma série de sucessos, e todos estavam esperando pelo próximo. Mas, apesar da pressão, eles nunca acharam que seria difícil conseguir. E é exatamente como me sinto sobre o Joyride. Eu li uma entrevista com Paul McCartney em que ele dizia que ‘escrever músicas com o John Lennon era apenas um longo passeio'. A música veio com muita facilidade e soube imediatamente que era um sucesso: daria ao álbum um ótimo título, ‘hello, you fool I love you’ foi um bom gancho. Tudo estava lá. Com Joyride, o álbum inteiro estava pronto", comenta Gessle, em material enviado à imprensa.

A faixa-título do álbum alcançou o número 1 na parada da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e abriu caminho para singles como Fading like a flower, Spending my time e Church of your heart, levando o disco a vender 11 milhões de cópias.