Rita Cadillac entra para rede de fotos sensuais: "tenho de pagar minhas contas"

Rita Cadillac chegou a receber o auxílio emergencial do Governo Federal - (crédito: Toni Venturi/Divulgação)

A ex-chacrete e atriz Rita Cadillac sempre recebeu pedidos de fãs para postar fotos mais ousadas no Instagram. Mas a rede não permite e Rita não se sentia à vontade. A solução encontrada por ela para não desapontar os fãs e incrementar o orçamento foi abrir uma conta no Only fans, rede social destinada a fotos sensuais e pela qual o seguidor paga para ver o conteúdo do ídolo dele.

"Os fãs pediam fotos mais picantes nas redes, mas eu não publicaria isso no Instagram. Também não ia fazer foto picante de graça. Como trabalhar está difícil, decidi fazer. Meu perfil tem fotos sexy e ousadas, mas nada pornográfico", afirma Rita ao site UOL.

Rita chegou a receber o auxílio emergencial do Governo Federal e ainda não viu o trabalho deslanchar. Pelo contrário. Com o novo avanço da pandemia, ela não sabe quando poderá atuar ou "fazer presença VIP" tão cedo. "Mas tenho de pagar as minhas contas e meu aluguel. No Only fans, eu percebi que seria um jeito de ganhar dinheiro, postando o que quero e do jeito que eu quero, sem fazer nada que eu não deseje", explica.