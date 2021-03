Internado com covid-19, Paulo Gustavo continua em uso de ventilação mecânica

CB Correio Braziliense

(crédito: João Miguel Júnior/Divulgação)

O humorista Paulo Gustavo permanece internado e intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo marido do ator, Thales Bretas, neste domingo (28/3), pelas redes sociais.

A internação se deu em 13 de março após o diagnóstico positivo de covid-19. Desde o último dia 21, Paulo Gustavo faz uso contínuo da ventilação mecânica invasiva.

De acordo com a equipe médica, ele apresentou alguns sinais de melhora nas últimas 24 horas de tratamento, do ponto de vista clínico e laboratorial. Segundo a nota, ele está "respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos". "A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação", diz o final da nota.

Esse otimismo também aparece no início da publicação de Thales Bretas que postou um vídeo antigo de Paulo Gustavo assoprando uma vela de aniversário com a legenda: "Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado Paulo Gustavo".



Bretas, em nome da família, agradeceu o carinho e apoio dos fãs e amigos com Paulo Gustavo e pediu "continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação".