Disney + anuncia gravações de nova série original realizada na America Latina

CB Correio Braziliense

(crédito: DisneyPlus/Divulgação)

A Disney+ anunciou nesta segunda-feira (29/3) o início das gravações de Sempre fui eu, nova produção original da plataforma realizada na América Latina. A série tem como protagonistas a atriz e cantora mexicana Karol Sevilla (Sou Luna, do Disney Channel), o cantor colombiano Pipe Bueno, e o ator colombo-mexicano Christian Tappan (A rainha do tráfico), e deve chegar ao catálogo da Disney+ no final de 2021. A nova série é composta por dez episódios de 40 minutos, dirigidos por Felipe Cano (Maria Magdalena, El comandante).

Enredo

Com a promessa de conquistar o público por meio de uma história intrigante, cheia de mistério, aventura, romance e música, Sempre fui eu acompanha Lupe (Karol Sevilla), uma garota mexicana que tem a vida transformada com a morte do pai, El Faraón (Christian Tappan), o maior astro da música colombiana. Ela decide sair do país natal e ir à Cartagena para o funeral. Ao chegar, desconfia das circunstâncias da morte do pai e, para investigar melhor os bastidores, decide se inscrever em um famoso concurso musical. Ao lado de Noah (Pipe Bueno), ex-assistente de El Faraón, Lupe embarca na perigosa missão para desvendar o mistério.

“Estou muito animada para voltar a atuar, em uma história tão atraente como Sempre fui eu, para uma plataforma como o Disney+. Tenho certeza de que o público vai amá-la tanto quanto eu”, comemorou Karol Sevilla, em nota de divulgação, sobre a participação na série. “Estou muito feliz por voltar para a família Disney!”, completou. O lançamento conta com canções originais produzidas por Mauricio Rengifo e Andrés Torres, interpretadas pela atriz e cantora e por Pipe Bueno, além do elenco internacional. As gravações vão durar até maio deste ano, em locações reais nas cidades colombianas de Bogotá e Cartagena, entre outras, além da paradisíaca praia de Barú.

Sempre fui eu é parte do projeto da The Walt Disney Company que tem o objetivo de produzir 70 títulos originais na América Latina, entre 2020 e 2021, para o Disney+, em parceria com produtoras no Brasil, México, Colômbia e Argentina e elenco oriundo de toda a região. “Estrear como protagonista de um projeto 100% latino-americano de uma plataforma tão relevante como a Disney+ é um privilégio único. Estou muito animado para me conectar com o público por meio do meu personagem e da música incrível que a série terá”, afirmou Pipe Bueno, na nota.



A ficha técnica é composta também pelos atores José Julián Gaviria (Pipe), Simón Savi (Charly), Antonio Sanint (Lucas Martin), Adriana Romero (Wendy), Juliana Velásquez (Angie), Dubán Prado (Sammy), Alejandro Gutiérrez (Kevin), Katherine Escobar (Mercedes), Eliana Raventós (Lucía), Marisol Correa (Cecilia) e Felipe Botero (Ariel).