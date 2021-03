BBB21: Gilberto diz que foi apaixonado por Rodolffo e pela sunga branca dele

CB Correio Braziliense

Sarah se divertiu com as revelações de Gilberto nesta madrugada no BBB21 - (crédito: Reprodução/ GShow)

Entre tapas e beijos. Assim é a relação de Gilberto e Rodolffo no BBB21. O momento está mais para "tapas", mas Gilberto confessou na madrugada desta terça-feira (30/3) que já esteve para "beijos".

Em conversa com Sarah e Arthur, no jardim da casa, Gilberto revelou que era "a fim" do sertanejo no início do reality show:"Não queria brigar com ele. Eu era a fim dele. Ele lindo com aquela cueca branca. Não vou mentir". A afirmação de Gilberto divertiu Sarah e Arthur, que deram continuidade ao assunto, discutindo a anatomia de Rodolffo.

"Eu sou uma bicha safada, eu queria o corpo dele nu. Por mais que eu saiba que nunca teria, mas desejar, desejei", continuou Gilberto, concordando com Arthur que o sertanejo "tem um negocinho". Logo em seguida, ele completou, provocando Arthur dizendo que o instrutor de crossfit também tem um "negocinho". Vale lembrar que, quando foi líder, Rodolffo tomou banho nu no quarto do líder e foi espiado por Gil e Juliette.

Como estamos falando de BBB, logo o papo descontraído voltou para o paredão e as tretas dentro da casa, já que Gilberto e Rodolffo vêm trocando votos há duas semanas. "Não queria votar nele porque tinha um amor verdadeiro também. Mas eu fiz isso por outros motivos, que eu não pude deixar minha safadeza falar mais alto do que eu achava certo ou achava errado. Aqui a gente tem que separar a safada que sou eu do Gilberto, que acha que é certo", refletiu.