BBB21: Com 85% dos votos, enquete aponta Sarah como próxima eliminada

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Divulgação)

A nona eliminação do Big Brother Brasil (BBB21) desta terça-feira (30/3) está criando expectativa entre os espectadores. Juliette, Sarah e Rodolffo foram os emparedados e, após votação popular, um dos participantes deixará o reality.

Nas redes sociais, a brasiliense aparece como a mais votada para eliminação. Ela passou de preferida a 'cancelada' após alguns posicionamentos sobre a pandemia da covid-19, minimizando a eficácia das medidas de isolamento social, além de ter perdido muitos pontos entre os internautas ao dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com enquete realizada pelo Correio, Sarah é a preferida para ser eliminada, com 85,7% dos votos, seguida de Rodolffo, com 11%, e Juliette, com apenas 3,3%.