BBB21: Neymar declara torcida para Sarah; veja o voto de outros famosos

A eliminação do Big Brother Brasil (BBB21) desta terça-feira (30/3) está deixando todos ansiosos. Juliette, Sarah e Rodolffo foram os emparedados e um deles deixará o programa após votação popular. Nas redes sociais, alguns famosos declaram por quem estão torcendo na final e outros apenas anunciaram o voto para eliminação de hoje.

Durante o jogo da discórdia de segunda-feira (29/3), o jogar Neymar criou uma polêmica no Twitter ao afirmar que não quer que Sarah saia do reality: "Hoje é dia de jogo da discórdia, né? Vamos lá eu começo... 'fica Sarah' ... postei e sai correndo". A brasiliense está como a mais votada nas enquetes para ser eliminada.

A atriz Fernanda Paes Leme comentou no Twitter que acredita que Sarah saia nessa eliminação, mas que gostaria que o cantor Rodolffo saísse. A atriz Bruna Marquezine sugeriu uma 'promoção' para que os dois fossem eliminados.

Juliette está como a queridinha para continuar no reality e no Instagram alguns famosos como Wanessa Camargo, Arthur Benozzati, Flay, Gazi Massafera, Duda Beat, Xand Avião, Dennis Dj, Thiago Rodrigues, Deborah Secco deixaram claro a torcida por ela.

Não é novidade que o jogo mudou de rumo. Neste paredão, somos #ForaSarah , seguindo a coerência de Juliette lá dentro. NÃO DIVIDAM VOTOS. SAIAM DA TIMELINE. NADA ESTÁ GANHO. RESPEITO. FOCO NO GSHOW! #FicaJuliette

Pessoal, infelizmente não comandamos o andar do jogo. Teremos que tomar muitas decisões difíceis a partir de agora. Para manter o Rodolffo no jogo, hoje somos #ForaSarah e #FicaRodolffo . pic.twitter.com/vzF5TDamhu

Sarah pediu e vamos seguir. Somos #ForaRodolffo. Muitos sabem que a Sarah prometeu fidelidade ao Gil e sofreu muito ao ter que omitir do Rodolffo, mas mesmo assim tentou colaborar com o jogo dele. Não dividam votos, foco no Gshow. #BBB21 pic.twitter.com/DYYLIvaejn