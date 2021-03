Série 'American gods' é cancelada pela Starz

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime Vídeo/Divulgação)

Após três temporadas e muitos problemas na produção, a série American gods foi cancelada pela produtora responsável, a Starz. O projeto é baseado no livro Deuses Americanos de Neil Gaiman. No Brasil, está disponível na Starz Play e na Amazon Prime Video.

Em comunicado oficial para o site internacional, a Starz confirmou que não haverá uma quarta temporada e “todos na Starz são gratos ao elenco, à equipe e aos nossos parceiros na Fremantle que deram vida à história sempre relevante do autor e produtor executivo Neil Gaiman”, escreveu a produtora.

O seriado teve uma queda tanto de popularidade quanto da crítica conforme a passagem das temporadas. A primeira temporada foi muito bem aceita e gerou uma expectativa que não foi alcançada pelas seguintes. Segundo o portal internacional The Hollywood Reporter, a avaliação mediana do terceiro ano da série foi crucial para o cancelamento.

Muitos problemas como mudança de showrunners, saída de atores, demissões e intrigas internas geraram o desgaste do seriado. Ao todo a série teve três trocas de comando: iniciada por Bryan Fuller e Michael Green, os dois entregaram a primeira temporada e saíram; Jesse Alexander assumiu, mas também pulou do barco. Por fim, Charles Eegle coordenou a, agora, última temporada do seriado.

Também saíram da produção as atrizes Gillian Anderson e Kristin Chenoweth depois da primeira temporada. O ator Orlando Jones também se envolveu em problemas nos bastidores e foi demitido. Ele alegou racismo dos roteiristas do seriado.