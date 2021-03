Sylvester Stallone propõe série prelúdio de 'Rocky'

CB Correio Braziliense

(crédito: Mark Davis/AFP)

O ator americano Sylvester Stallone publicou, nesta segunda-feira (29/03), na conta do Instagram, uma página escrita à mão com uma proposta de série prelúdio que antecederia o primeiro longa-metragem da franquia Rocky, uma das mais longevas do cinema.

Os episódios passariam durante a agitada década de 1960, quando o jovem boxeador presenciaria alguns dos fatos mais relevantes para a contemporaneidade, como a revolução sexual, a chegada do homem à lua e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.

“Essa deve ser minha postagem mais estranha até hoje. Comecei esta manhã escrevendo uma proposta de uma série prelúdio de Rocky para o streaming. Idealmente, algumas temporadas com 10 episódios para realmente conhecer o coração destes personagens quando eram jovens. Aqui vai uma porção do começo do meu processo criativo. Espero que dê certo. Depois precisei aliviar minha cabeça e fui pescar! Dois extremos! Continuem lutando!”

Nesta terça-feira (30), o ator, que também escreveu os roteiros dos seis filmes Rocky e dirigiu dois deles, publicou mais um pouco do processo criativo da série que deve contar os primórdios da história do pugilista ítalo-americano trabalhador e bondoso.

"Eu sei que minha escrita é muito estranha. Mas atingiu o objetivo. Mas decidi mostrar um pouco mais do processo criativo do prelúdio de Rocky, mas desta vez é muito mais legível ... Me diga o que você achou. Estou animado. MGM está animado. Espero que você também esteja.", publicou o astro na legenda da publicação.