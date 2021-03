Arcebispo nega ter casado Harry e Meghan antes da cerimônia oficial

AF Agência France-Presse

Em entrevista a Oprah, Meghan Markle disse que se casou com Harry reservadamente dias antes da cerimônia oficial - (crédito: SAEED KHAN / AFP)

O arcebispo de Canterbury negou ter casado o príncipe Harry e a americana Meghan três dias antes da cerimônia oficial, ao contrário do que ambos relataram em uma recente e polêmica entrevista para uma emissora norte-americana.

Em entrevista publicada nesta quarta-feira (31) pelo jornal italiano La Repubblica, o arcebispo Justin Welby garantiu que teve "uma série de reuniões pastorais e privadas com o duque e a duquesa antes do casamento", mas destacou que "o casamento legal foi no sábado" de 19 de maio de 2018.

"Nesse dia, assinei a certidão de casamento. É um documento legal e teria cometido um delito grave, se não o tivesse celebrado naquele dia", disse. "O casamento legal foi no sábado, e não vou revelar o que aconteceu em outras reuniões", acrescentou.

Harry, neto da rainha Elizabeth II e filho mais novo de seu herdeiro, o príncipe Charles, casou-se com a atriz americana em um cerimônia espetacular em 19 de maio de 2018. Em uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey para a televisão americana, transmitida no início deste mês, Meghan Markle contou que eles trocaram votos em privado diante do arcebispo Justin Welby três dias antes do evento público.

"Três dias antes do nosso casamento, nós nos casamos", contou. "Ninguém sabe. Chamamos o arcebispo e dissemos a ele: 'Esse será o espetáculo para o mundo, mas queremos um momento apenas para nós dois'", completou.